Gelir İdaresi Başkanlığı sosyal medyadaki aşırı lüks harcama paylaşımlarını mercek altına aldı

Sosyal medya çağın adeta bir ihtiyacı haline dönüştü.

Ancak bazı paylaşımlar, özellikle genç yaştaki bireyleri; olumsuz durum ve fiillere teşvik edebiliyor.

Bazı paylaşımlar ise aşırı lüks harcamaları içeriyor...

AŞIRI LÜKS HARCAMA PAYLAŞIMLARI MERCEK ALTINA ALINDI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da bu kapsamda bir çalışma başlattı.

GİB, X hesabı üzerinden sosyal medya platformlarındaki aşırı lüks harcamalara ve yüksek tutarlı tüketim görüntülerine ilişkin paylaşımların mercek altına alındığını bildirdi.

PAYLAŞIMLAR RİSK ANALİZİNE TABİ TUTULDU

Gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımları ve organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamaların Başkanlık tarafından risk analizine tabi tutulduğu aktarıldı.

Paylaşımda ayrıca, beyan edilen gelirlerle uyumsuz harcama ve servet unsurlarının tespit edilmesi halinde gerekli incelemelerin yapıldığı vurgulandı.

"573 MİLYON TL PARA CEZASI KESİLMİŞTİR"

Paylaşımda, bu kapsamda yapılan denetim sonuçlarına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçen yıl sosyal medya üzerinden bildirilen veya Başkanlıkça tespit edilen 5 bin 559 ihbara ilişkin denetimler yapılmış ve 573 milyon lira ceza kesilmiştir. Başkanlık, kayıt dışılıkla mücadele ve gönüllü uyumu artırma hedefi doğrultusunda dijital mecralardaki paylaşımların izlenmesine devam edecektir."