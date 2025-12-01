Genç Türkiye Forumu Şanlıurfa'da gerçekleştirildi

- Genç Türkiye Forumu'nun on birincisi Şanlıurfa'da düzenlendi ve 300 genç katılımcı bir araya geldi.
- Forumda "Gençlerin Terörsüz Türkiye Algısı" teması ele alındı ve katılımcılar sorun analizi ve çözüm önerileri geliştirdi.
- Etkinlik sonunda elde edilen veriler raporlaştırılarak ilgili paydaşlarla paylaşılacak.
Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen Genç Türkiye Forumu’nun on birincisi, 29-30 Kasım 2025 tarihinde Şanlıurfa’da yapıldı.
Forumda “Gençlerin Terörsüz Türkiye Algısı” ele alındı.
TGSP tarafından yapılan saha araştırması sonuçları doğrultusunda belirlenen gündem maddeleri, programda katılımcı gençlerle çalıştay formatında tartışıldı.
Sorun tespit, sorun analizi ve çözüm önerileri olmak üzere üç aşamada ilerleyen oturumlar, genel müzakerede Dilara Sayan’ın moderatörlüğünde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in katılımlarıyla birinci ağızdan yetkililere aktarıldı.
ÇEŞİTLİ KONU BAŞLIKLARI TARTIŞILDI
Forum boyunca masalarda ele alınan başlıca konu başlıkları şunlardı:
Terör ve Gençlik, Propaganda ve Dijital Denetim, Terör Politikaları ve Toplumsal Güven, Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye, Terör ve Diplomasi, Terör ve Eğitim, Terör; Ekonomi ve İstihdam, Terör ve Medya, Hukuk Demokrasi ve İnsan Hakları, Terör ve Psikoloji
GELECEK ADIMLAR
Genç Türkiye Forumu’nda Türkiye genelinde yapılan Terörsüz Türkiye Algısı saha araştırmasının verileri çeşitli konu başlıkları üzerinden ele alınarak, katılımcı gençlerin analiz ve çözüm önerileri toplandı.
Bu süreçte ortaya çıkan fikirler, ilgili paydaşlarla ikinci gün müzakere oturumunda yüz yüze paylaşılacak ve gelecek adımlar için temel oluşturacak. Etkinlik sonrası veriler raporlaştırılarak ilgililerle paylaşılacak.
Genç Türkiye Forumu, Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam eden etkinlikleriyle gençlerin seslerini duyurmayı sürdürecek ve gençlerin aktif katılımıyla sosyal sorunlara çözüm arayışını ilerletecek.