Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülkenin genelkurmay başkanlarını buluşturan bu temas, bölgesel güvenlik dengeleri ve uluslararası askeri iş birliği açısından önem taşıyan bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ, NATO FAALİYETLERİ VE GÜNCEL GELİŞMELER

Yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ve ABD’nin savunma alanındaki mevcut iş birliği, NATO çerçevesinde yürütülen ortak faaliyetler ile bölgesel ve küresel güvenliği etkileyen güncel gelişmeler ele alındı. Taraflar, özellikle son dönemde artan jeopolitik riskler ve güvenlik tehditleri karşısında karşılıklı iş birliği ve bilgi paylaşımının önemine vurgu yaptı.

İTTİFAK VE BÖLGESEL İSTİKRAR VURGUSU

Ayrıca görüşmede, iki ülke arasında askeri diplomasinin sürdürülmesinin, ittifak dayanışmasının güçlendirilmesi açısından kritik olduğu konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Türkiye'nin bölgesel istikrara katkı sunma konusundaki kararlılığı da Orgeneral Gürak tarafından bir kez daha dile getirildi.

Görüşmenin, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik askeri ilişkilerin sürdürülmesi ve derinleştirilmesi adına önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.