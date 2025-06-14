Genelkurmay'ın güvenlik duvarında İsrail parmağı iddiasına yalanlama

AA & Ensonhaber

Genelkurmay Başkanlığı’nın güvenlik duvarının İsrail ordusu ile doğrudan bağlantılı bir firmaya emanet edildiği iddiası, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

"KAMUOYUNU MANİPÜLEYE YÖNELİK DEZENFORMASYON"

DMM’ nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bölge ve dünya barışını tehdit eden İsrail’le ilgili tutumu son derece nettir. Hal böyle iken Türk Silahlı Kuvvetleri ile İsrail arasında bağ kurmaya dönük yapılan paylaşımlar, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla başvurulan bir dezenformasyondur.

"HALKI YANILTICI BİLGİLERİ ALENEN YAYMAK SUÇTUR"

Paylaşımda, Millî Savunma Bakanlığı’nın iddiada adı geçen firma ile hiçbir faaliyeti bulunmadığını daha önceki açıklamalarında kamuoyuyla paylaştığı belirtilerek, şu açıklamalar yer aldı: