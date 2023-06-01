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Dün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Bir grup, ellerinde Türkiye Komünist Partisi bayraklarıyla İstiklal Caddesi'nde eylem düzenledi.

Eylemin nedeni ise Gezi olaylarının 10'uncu yıl dönümüydü.

Sloganlar atarak caddede yürüyen grup, polis ekiplerince engellendi.

İzinsiz düzenlenen eylem için dağılmalarını söyleyen güvenlik güçleri, saldırıya uğradı.

Kadınların da aralarında bulunduğu grup, tekme ve yumruklar savurdu.

Tansiyonun yükseldiği olayda çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi.

Valilik, şu ifadeleri kullandı:

Gezi eylemlerinin yıl dönümü gerekçesiyle bugün saat 19.00 sıralarında, Beyoğlu İlçemizin İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı olarak, izinsiz toplu yürüyüş yapmak isteyen ve tüm uyarılara rağmen dağılmayan 59 şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.