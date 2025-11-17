Gıda listesi yenilendi: Bal markaları tek tek ifşa edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Taklit ve tağşiş listesi güncellenmeye devam ediyor...

Yediğimiz ürünlerin içeriğinde neler olduğunu öğrenmek artık daha kolay bir hale geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı da bu kapsamda, gıda güvenliğini hiçe sayan fırsatçılara karşı kararlı duruşunu sürdürüyor.

LİSTE GÜNCELLENDİ

Bakanlık, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' adı bir uygulama başlatmıştı.

Uygulama ile bakanlık tarafından yapılan resmi kontroller sonucunda, laboratuvar analizleriyle taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar ve ürünler, kamuoyu ile paylaşılıyor.

Bu kapsamda da liste bir kez daha güncellendi.

BAL MARKALARI TEK TEK İFŞALANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellediği taklit ve tağşiş listesinde ünlü bal markasına da yer verdi.

Listede pekmez, bal, siyah çay ve krem peynir gibi sık tüketilen ürünlerin olması da dikkat çekti.

Yapılan testlerde bazı markaların “pekmez” etiketiyle sattığı ürünlerde şeker tespit edilirken, bal örneklerinde "taklit ve tağşiş" yapıldığı belirlendi.

BALDA DA OYNAMA YAPILDI

Arıcılık ürünleri ürün grubuna giren gıdalar, "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" listesinde yar alıyor. Bal olarak satılıyor ancak balı taklit eden farklı maddelerden oluşuyor. Bu da balda oynama yapıldığını ortaya koydu.

LİSTENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TÜKETİCİLERE UYARILAR

Bakanlık, tüketicilere şu uyarılarda bulundu:

- Ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmeli, ambalajı yırtılmış veya bozulmuş ürünler satın alınmamalı.

- Şüphe duyulan gıdalar için Alo 174 Gıda Hattı'na başvurulmalı.

- Ancak, tüketicilerin elindeki açılmış veya hasarlı ürünlerden numune alınamayacağı belirtiliyor.

- Takviye edici gıdaların, zayıflatma, cinsel performans artırma gibi iddialarla satılan ürünlerden uzak durulmalı ve sadece Bakanlık onaylı ürünler tercih edilmeli.

LİSTEYE NASIL ULAŞILIR?

Güncel taklit ve tağşiş listesine, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Liste, 30 gün süreyle duyurular bölümünde yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak için denetimlerini 'tarladan sofraya' prensibiyle sürdürürken, tüketicilerin bilinçli tercihler yapması ve şüpheli ürünleri bildirmesi gerektiğini vurguluyor.