Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor: 52 gözaltı

Düzensiz göçle mücadele sürüyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik 81 ilde denetimler düzenlendiğini duyurdu.

DENETİMLER HIZLANDI

Denetimlerde 8 bin 63 personel, 8 bin 929 ekip ile 5 bin 842 noktada 7 bin 883 umuma açık yer, 483 terminal ve 6 bin 746 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 112 yer kontrol edildi.

52 GÖZALTI

14’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 402 bin 98 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 666 düzensiz göçmen yakalandı.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

"TÜM DÜNYAYA ÖRNEK BİR MODEL SUNUYORUZ"

Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: