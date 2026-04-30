GÖKBEY helikopteri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Gökyüzünün yerli ve milli çelik kanadı...

Türk savunma sanayiinin gurur abidesi TUSAŞ tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GÖKBEY helikopteri artık Mehmetçiğin emrinde.

TSK ENVANTERİNE KATILDI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen teslim törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı.

Görgün, törende yaptığı konuşmada, GÖKBEY'in tasarımı, neredeyse tüm ana ve alt sistemlerinin üretimi, testleri ve sertifikasyonunun milli imkanlarla gerçekleştirildiğini belirterek, bu teslimatla yalnızca bir tören gerçekleştirmediklerini, milli havacılık sanayisinin ulaştığı seviyeye şahitlik ettiklerini söyledi.

Bu ay TUSAŞ'ta ikinci teslimat töreninin düzenlendiğini anlatan Görgün, daha önce de Emniyet Genel Müdürlüğüne T129 ATAK, T70 helikopterleri ile AKSUNGUR İHA'nın teslim edildiğini anımsattı.

"TOPLAM 83 HELİKOPTER, KURUMLARIN HİZMETİNE SUNULACAK"

Milli Teknoloji Hamlesi'yle atılan adımların uluslararası alanda da gıptayla takip edildiğini vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

İlerleyen yıllarda Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 15 adet, İçişleri Bakanlığımıza 42 adet daha GÖKBEY teslimatı gerçekleştireceğiz. Diğer kullanıcılarla beraber GÖKBEY Programı dahilinde toplamda 83 helikopteri kurumlarımızın hizmetine sunacağız. GÖKBEY, sahip olduğu özelliklerle Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın hizmetlerine önemli katkılar sunacaktır. Çok yönlü kullanım imkanıyla, Kara Kuvvetlerimizin hareket kabiliyetini ve görev esnekliğini daha da artıracaktır.

GÖKBEY'in sadece güvenlik ve savunma alanında değil hava ambulansı olarak sivil sahada da kullanılacağına dikkati çeken Görgün, helikopterin ihracat başarısı yakalayacağına inandığını ifade etti.

Görgün, yerli motor TS1400'ün GÖKBEY platformuna entegrasyonuna yönelik sertifikasyon faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, "GÖKBEY'de yerlilik oranımız yüzde 70'in üzerinde, yerli motor entegrasyonu ile bu oranı yüzde 80'in üzerine çıkarmış olacağız inşallah." dedi.

"İKİNCİ HELİKOPTERİN TESLİMATI HAZİRAN AYINDA"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da GÖKBEY'in Türk savunma ve havacılık sanayisi için ilkleri barındırdığını ifade etti.

Bu teslimatın Kara Kuvvetleri Havacılık Komutanlığına gerçekleştirilen ilk teslimat olduğunu ve iki helikopterden birincisini kapsadığını anlatan Demiroğlu, "İkincisinin teslimatını haziran ayında gerçekleştireceğiz. Üretim, eğitim ve teslimat çalışmalarımız, hız kesmeden devam ediyor. Hem Kara Kuvvetlerimize hem diğer kuvvetlerimize inşallah bu sene ve önümüzdeki senelerde hızla artarak artan sayıda teslimatlarımızı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"CAYDIRICILIĞIMIZ İÇİN YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİSİ ÖNEMLİ"

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de dünyada ve bölgede ortaya çıkan risk, tehdit ve belirsizliklerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını artırmak için yerli, milli ve modern bir savunma sanayisine sahip olmanın önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı olarak teknolojik gelişmeleri dikkate alan bir vizyonla projelere destek verdiklerini belirten Tokel, "Kamikaze dron ve İHA, uzun menzilli füzeler, entegre ve çok katmanlı hava savunma sistemleriyle bunları koruyacak beka sisteminin kurulmasına yönelik faaliyetlere devam edilmektedir. Modern uluslararası standartları karşılayabilen milli hava aracımızı Kara Kuvvetleri envanterine dahil ederek önemli bir yeteneğe kavuşmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tören, konuşmaların ardından hediye ve teslimat belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

GÖKBEY, ÇOK YOĞUN TEST MARATONUYLA GÖREVE HAZIRLANIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumların genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla 2013 yılında başlatılan Özgün Helikopter Programı'nın ürünü GÖKBEY, çok yönlü ve yoğun test maratonuyla göreve hazırlanıyor.

İlk uçuşunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştiren GÖKBEY helikopterinin tam performansıyla kullanıcılarla buluşması için çok farklı koşullarda test süreci yürütülüyor.

Test sürecinde uçuş ve test ekipleri ile kullanıcı kurumların personelleri yoğun bir çaba gösteriyor.

Helikopteri tasarlayıp üreten Türk Havacılık Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesisleri, GÖKBEY için yapılan testler için merkez konumunda bulunuyor.

Tesiste bulunan farklı altyapılarda GÖKBEY'le ilgili birçok test gerçekleştiriliyor.

TESLİMAT HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Bunun yanında GÖKBEY, farklı kullanım konseptleri ve iklim şartları için Türkiye'nin farklı noktalarında eş zamanlı testlere tabi tutuluyor.

TUSAŞ ekipleri bu çalışmalar kapsamında 10 Martta GÖKBEY helikopteri ile Ankara, Kocaeli ve Erzurum'da 3 farklı test gerçekleştirdi.

Ankara Akıncı tesislerinde P3 prototipi ile "MCP VNE 165 Knt motor titreşim testleri", Kocaeli'de P2 prototipi ile "deniz seviyesi otopilot malfunction sertifikasyon testleri" (otopilotun kapandığı durumda pilotun kumandayı devralıp güvenli seyre ya da inişe devam etmesi) ve Erzurum'da jandarma J6001 helikopteri ile "kar testleri" icra edildi.

GÖKBEY, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.

EN ZORLU İKLİM VE COĞRAFYALARDA GÖREV YAPABİLECEK

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY helikopteri, görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında icra edebilecek.

Helikopterin askeri versiyonları, askeri sertifikasyon ve kalifikasyon süreçleri sonrasında kullanıcılara teslim edilecek. Sivil versiyon ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile yürütülen sivil sertifikasyon sürecinin sonunda Genel Müdürlük tarafından yayınlanacak tip sertifikası ile sivil kullanıcılara sunulacak.

Bu doğrultuda 3 adet GÖKBEY, yakın zamanda Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilecek.