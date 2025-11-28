Gökçe Gökçen: Cinsel yönelimden dolayı kimse dışlanmayacak

- Gökçe Gökçen, CHP kurultayında toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele edeceklerini belirtti.
- Kimsenin cinsel yönelim nedeniyle dışlanmayacağını ve etkin yolsuzluk mekanizmaları kuracaklarını vurguladı.
- Ayrıca, seçim barajını yüzde 3'e düşürme vaadinde bulundu.
CHP'de yine kurultay telaşı var...
3 gün sürecek 39. Olağan Kurultayı bugün başlarken, Özgür Özel'den sonra sahneye Gökçe Gökçen çıktı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yaptığı konuşmada iktidara gelmeleri halinde neleri değiştireceklerinden bahsetti.
Gökçen'in cinsel eğiliminden dolayı kimsenin dışlanmayacağını ve yolsuzlukla etkin mücadele mekanizmaları kuracaklarını söylemesi dikkati çekti.
Gökçe Gökçe'nin açıklamalarından öne çıkan maddeler ise şöyle;
"KİMSE CİNSİYET KİMLİĞİNDEN DOLAYI DIŞLANMAYACAK"
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle medya dahil her alanda mücadele edeceğiz.
Kimsenin yaşından, cinsiyetinden, kimliğinden, inancından, cinsiyet kimliği ve cinsel yöneliminden, sosyoekonomik durumundan, engelli olma halinden, dünya görüşünden, yaşam tarzından ve benzeri sebeplerden dolayı dışlanmadığı, baskı altına alınmadığı bir düzeni inşa edeceğiz.
"SEÇİM BARAJI DÜŞECEK"
Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz.
"ALEVİ İNANCI VE TALEPLERİ YOK SAYILMAYACAK
Halkı siyasetin merkezine koyacak, demokrasiyi krizler karşısında dirençli hale getireceğiz.
Alevi inancının ve taleplerinin yok sayılmasına son vereceğiz.
"YOLSUZLUKLA MÜCADELE EDECEĞİZ"
Yerel yönetimleri güçlendirecek, yolsuzlukla mücadelede etkin mekanizmaları oluşturacağız."