Gökçe Gökçen: Cinsel yönelimden dolayı kimse dışlanmayacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay gününde konuşan Gökçe Gökçen, partinin vaatlerini de açıkladı. Gökçen, "Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle medya dahil her alanda mücadele edeceğiz." diyerek LGBT destekçiliğine yeşil ışık yaktı.