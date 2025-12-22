Gökhan Günaydın: Tek parti dönemi onurumuzdur

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününe çıkan kavga ve vekiller arasındaki tartışmalar damga vurdu.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın yaptığı konuşma, CHP'yi rahatsız etti.

Söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Varank'ın konuşmalarını eleştirdi.

Günaydın, konuşmalarda emeklilerin, esnafın ve asgari ücretlinin anılmadığını ileri sürerek konuşmada geçen 'tek parti dönemi eleştirilerine' de tepki gösterdi.

"TEK PARTİ DÖNEMİ ONURUMUZDUR"

Bu konuşmalarda tek parti döneminin eleştirildiğini aktaran Günaydın, "Tek parti demek, Mustafa Kemal Atatürk demektir. Onurumuzdur, övünüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün uzunca bir dönem Başbakanlığını Celal Bayar, milletvekilliğini Adnan Menderes yapmıştır. Demek ki siz tek parti içerisinde kendi dedelerinizin de izini inkar ediyorsunuz. İşte o kadar tarih bilincinden yoksunsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

'MİLLİ ŞEF' ELEŞTİRİSİ

Günaydın'ın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Günaydın'ın açıklamalarını eleştirdi.

CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünü yaptığı bir parti olduğunu söyleyen Güler, "Tek parti dönemi dediniz, Mustafa Kemal Atatürk dediniz. Merhum Atatürk'ten sonra bir kişi daha vardı, onu sildiniz mi, unuttunuz mu? Hatırlatmak istiyorum. Kimdi o? Yine İsmet İnönü, merhum Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından kısa bir süre sonra paralardan resmini kaldıran 'ebedi şef'. Öyle bir durum var." diye konuştu.