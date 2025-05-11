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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Anneler Günü'ne özel bir video yayımladı.

Görüntülerde yurt içinden yurt dışına kadar görev yapan askerler, "Anneler Günü" kutlama mesajlarını dile getiriyor.

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Mesajda, MSB, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir.” sözünü hatırlatan Milli Savunma Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı: