Gözler Ankara'da: Kulislerde dolaşan kabine listesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam açıklaması beklenen yeni kabineyle ilgili birçok iddia var. En tutarlı olan listeyi paylaşıyoruz.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yemin ederek resmen göreve başladı. Erdoğan'ın yeni kabineyi bu akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor. Yeni kabineyle ilgili birçok iddia var, farklı listeler dolaşıma girdi. Kulislerde konuşulan son bilgilere göre; kabine listesi şöyle sıralanabilir; Kulislerde konuşulan liste Dışişleri Bakanı- Hakan Fidan

Adalet Bakanı- Bülent Turan

İçişleri Bakanı- Ali Yerlikaya

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı- Alparslan Bayraktar

Hazine ve Maliye Bakanı- Mehmet Şimşek

Ticaret Bakanı- Cevdet Yılmaz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı- Uğur İbrahim Altay

Sağlık Bakanı- Fahrettin Koca

Kültür ve Turizm Bakanı- Mehmet Nuri Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı- Osman Aşkın Bak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı- Mahinur Özdemir

Tarım ve Orman Bakanı- İbrahim Yumaklı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı- Fatih Kacır

Milli Savunma Bakanı- Yaşar Güler

Ulaştırma Bakanı- Hüseyin Keskin

Milli Eğitim Bakanı- İbrahim Er

MİT Başkanı- İbrahim Kalın

Merkez Bankası Başkanı- Hafize Gaye Erkan

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü- Çağatay Kılıç