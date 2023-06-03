Gözler Ankara'da: Kulislerde dolaşan kabine listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yemin ederek resmen göreve başladı.
Erdoğan'ın yeni kabineyi bu akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor.
Yeni kabineyle ilgili birçok iddia var, farklı listeler dolaşıma girdi.
Kulislerde konuşulan son bilgilere göre; kabine listesi şöyle sıralanabilir;
Kulislerde konuşulan liste
Dışişleri Bakanı- Hakan Fidan
Adalet Bakanı- Bülent Turan
İçişleri Bakanı- Ali Yerlikaya
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı- Alparslan Bayraktar
Hazine ve Maliye Bakanı- Mehmet Şimşek
Ticaret Bakanı- Cevdet Yılmaz
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı- Uğur İbrahim Altay
Sağlık Bakanı- Fahrettin Koca
Kültür ve Turizm Bakanı- Mehmet Nuri Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı- Osman Aşkın Bak
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı- Mahinur Özdemir
Tarım ve Orman Bakanı- İbrahim Yumaklı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı- Fatih Kacır
Milli Savunma Bakanı- Yaşar Güler
Ulaştırma Bakanı- Hüseyin Keskin
Milli Eğitim Bakanı- İbrahim Er
MİT Başkanı- İbrahim Kalın
Merkez Bankası Başkanı- Hafize Gaye Erkan
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü- Çağatay Kılıç