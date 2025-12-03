Gözler Merkez'de! 2025 Aralık ayı faiz kararı açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aralık ayı için vereceği faiz kararı; kredi ve mevduat faizleri olmak üzere birçok başlığı etkileyecek. Bu kapsamda, "Aralık 2025 faiz kararı" açıklandı mı, ne zaman açıklanacak detaylarıyla haberimizde...