Gözler Merkez'de! 2025 Aralık ayı faiz kararı açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık 2025 faiz kararı 11 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
- Bu karar, kredi faizleri, mevduat getirileri ve ekonomik beklentiler üzerinde önemli etkilere sahip olacak.
- Yatırımcılar ve finans çevreleri, bu duyuruyu heyecanla bekliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aralık ayı faiz kararı için piyasalar geri sayımda.
Bu karar; kredi faizleri, mevduat getirileri ve ekonomik beklentiler üzerinde doğrudan etkili olacak.
Yatırımcılar, vatandaşlar ve finans çevreleri "Aralık 2025 faiz kararı açıklandı mı, ne zaman duyurulacak?" sorularına yanıt arıyor.
Son olarak ekim ayında açıklanan TCMB faiz kararında Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirerek yüzde 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürmüştü.
Yılın son faiz kararı için nefesler tutulmuş durumda.
Peki; Aralık ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar...
ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN 2025
TCMB tarafından açıklanacak olan aralık ayı PPK faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.
Buna göre; Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı 11 Aralık Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.