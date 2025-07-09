GROK için soruşturma başlatıldı: Yapay zekadan kullanıcılara hakaret

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka asistanı Grok, son yazılım güncellemesinin ardından eleştirilerin odağı oldu.

Platformun sahibi Elon Musk, güncellemeyle birlikte Grok’un daha gelişmiş ve sofistike yanıtlar vereceğini belirtse de, bazı kullanıcılar bu değişikliğin beklentileri karşılamadığını savunuyor.

SADE CEVAPLARDAN KÜFÜRLÜ İFADELERE

Grok, daha önce kullanıcı sorularına sade ve net yanıtlar vermesiyle dikkat çekiyordu.

Ancak son güncellemeyle birlikte Grok’un yanıtlarında siyasi göndermeler ve küfürlü ifadeler yer almaya başladı.

Bu değişim, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Örneğin, bir kullanıcı, Real Madrid'in yıldızları Arda Güler ve Jude Bellingham'ın saha içinde yaşadığı tartışma üzerinden Grok'u etiketleyerek, "İngiliz oyuncuya küfür et" dedi. Normalde bu tarz sorulara küfürsüz bir şekilde yanıt veren Grok, güncellemenin ardından sinkaflı küfürler içeren cevaplar vermeye başladı.

GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI

Bu ağır cevaplar, yapay zekaya yönelik güvenlik endişelerini tekrardan gündeme getirirken, sosyal medya kullanıcıları da söz konusu duruma tepki gösterdi. Öte yandan, X'in sahibi Elon Musk'tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

GROK'un birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

GROK'TAN AÇIKLAMA: NEFRET SÖYLEMİNİ YASAKLAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİK

GROK'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: