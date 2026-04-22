NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye bir savunma sanayii devrimi yaşadı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'de...

Rutte, Türkiye'ye geldiği ilk andan itibaren önemli temaslarda bulunuyor.

Rutte, dün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Rutte, bu görüşmenin ardından da bugün, ASELSAN'ı ziyaret etti ve burada da kısa bir açıklama yaptı.

"TÜRKİYE SAVUNMA ALANINDA DEVRİM YAŞADI"

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayii devrimi yaşadığını dile getirdi. "Savunma sanayiinde Türkiye’nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz." dedi.

"YAŞ ORTALAMASI 33, İNANILMAZ"

Rutte, devam eden sözlerinde ise ASELSAN'da çalışanların yaş ortalamasına da değindi ve şöyle dedi;

"Anladığım kadarıyla da ASELSAN'ın yaş ortalaması sadece 33. Bu yaş ortalaması gerçekten inanılmaz."

"TÜRKİYE'NİN YAPTIKLARINDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRİZ"

Savunma sanayiinde Türkiye’nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz.

İhtiyacımız olan şey, savunma sanayii üretimini hızlandırmak, aynı zamanda yenilikçiliği de teşvik etmek.

Bu, NATO için en önemli önceliklerden biri. Temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinin ana gündem maddelerinden biri bu olacak.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

NATO'dan yapılan açıklamaya göre Mark Rutte, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.

HANGİ KONULAR MASADA

Görüşmelerde; Türkiye-NATO ilişkileri, bölgesel güvenlik gelişmeler aynı zamanda İran/ ABD İsrail savaşı, Rusya Ukrayna savaşı ve Türkiye'de kurulması planlanan NATO misyonları ile ilgili konuların masada olması bekleniyor.