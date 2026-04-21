Gülistan Doku soruşturmasında firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı

Gülistan Doku soruşturmasında, yaklaşık altı yıl sonra kritik bir eşiğe gelindi.

Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan çıktıktan sonra sırra kadem bastı.

Kaybına ilişkin Uzunçayır Baraj Gölü ve çevresinde aylar süren aramalardan sonuç alınamadı.

DOSYA 'CİNAYET SORUŞTURMASINA DÖNÜŞTÜ

Yıllarca 'kayıp' ve 'intihar' ihtimali üzerinde durulan dosya, 2026 yılında 'cinayet' şüphesiyle 7 ilde eş zamanlı operasyonlara dönüştü.

Soruşturma çerçevesinde, aralarında dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve eski polislerin de bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, Gülistan'a ait SIM kart verilerinin silindiği ve hastane kayıtlarının yok edildiği öne sürüldü.

BİR ŞÜPHELİNİN YURT DIŞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

Soruşturmada, şüphelilerden Umut Altaş'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Adalet Bakanlığı, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlatmıştı.

ALTAŞ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Altaş'ın 'kasten öldürme' suçundan arandığı bildirildi.

Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği değerlendiriliyor.