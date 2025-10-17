Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten özür geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Süreç sürerken, her kesimin dikkatli olması ve dikkatli bir dil kullanması gerekiyor.

Geçtiğimiz günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli, bu konuda bazı uyarılarda bulunmuş ve sürece zarar verecek ifadelerden kaçınılması gerektiğini söylemişti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise Meclis'te bir tartışma sırasında şehitlerimiz için kullandığı bazı ifadeler nedeniyle tepki çekmişti.

Koçyiğit, Medyascope yayında Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı ve ifadeleri için üzgün olduğunu söyledi.

Koçyiğit şöyle dedi:

"İNCİNEN HERKESE ÜZGÜN OLDUĞUMU BELİRTMEK İSTERİM"

İki şeye açıklık getirmek isterdim. Bunu sizin vesilenizle düzeltmek isterim. Bu sözden dolayı incinen herkese çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Asla öyle bir kasıt yoktur. Orada gerçekten sehven çıkmış bir sözcük.

"TANSİYONUN YÜKSEKLİĞİ NEDENİYLE OLDU"