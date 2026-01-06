Güllü soruşturmasında ‘kasa’ bilmecesi: Görüntülere sadece Ensonhaber ulaştı

- Sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada evdeki kasanın görüntülerine Ensonhaber ulaştı.
- Kasanın kullanılamaz durumda olduğu tespit edildi.
- Olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.
26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.
Güllü'nün ölümünün ardından devam eden soruşturmada, yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor.
KIZI TUTUKLANDI
Güllü olarak bilinen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.
"MEŞHUR KASA" YENİDEN GÜNDEMDE
Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre; yaşanan olaylarla ilgili evde bulunduğu belirtilen kasa yeniden gündeme geldi.
ENSONHABER ÖZEL
Kasanın çalındığı yönündeki iddialar tartışılırken, kasaya ait görüntülere Ensonhaber ulaştı.
KASA KULLANILAMAZ HALDE
Görüntülerde, kasanın kullanılamaz halde olduğu ve evde olduğu görülüyor.