Güllü soruşturmasında ‘kasa’ bilmecesi: Görüntülere sadece Ensonhaber ulaştı

Sanatçı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada, evde bulunduğu belirtilen kasaya ait görüntülere Ensonhaber ulaştı; görüntülerde kasanın kullanılamaz durumda olduğu görüldü.

Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 14:34
  • Sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada evdeki kasanın görüntülerine Ensonhaber ulaştı.
  • Kasanın kullanılamaz durumda olduğu tespit edildi.
  • Olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü'nün ölümünün ardından devam eden soruşturmada, yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. 

KIZI TUTUKLANDI

Güllü olarak bilinen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"MEŞHUR KASA" YENİDEN GÜNDEMDE

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre; yaşanan olaylarla ilgili evde bulunduğu belirtilen kasa yeniden gündeme geldi.

ENSONHABER ÖZEL

Kasanın çalındığı yönündeki iddialar tartışılırken, kasaya ait görüntülere Ensonhaber ulaştı.

KASA KULLANILAMAZ HALDE

Görüntülerde, kasanın kullanılamaz halde olduğu ve evde olduğu görülüyor.

