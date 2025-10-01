Güllü'nün ölümüne dair yeni görüntüler

Güllü'nün acı ölümü hayranlarını yasa boğdu.

Güllü, kızının gözü önünde Yalova'daki evinin penceresinden düştü.

28 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Güllü'nün ölümünün ardından tartışmalar devam ederken, kan donduran yeni görüntüler ortaya çıktı.

4 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ

Pencereden düşmeden önceki son anları kameraya yansıyan Güllü'nün evindeki güvenlik kamerasına ait 4 dakikalık görüntünün tamamı da ortaya çıktı. Saat 01.23'te başlayan görüntüde, odada çalan Roman havasının sesi duyuluyor.

Görüntünün sonunda lavabodan çıkan Güllü'nün, "Herkes tamam mı?" dedikten sonra, "O ne lan?" diyerek koridordan odaya gittiği görülüyor. 01.24'te başlayan ikinci görüntüde, sesi duyulan şarkıcının, "Bak manyaklara bak" dedikten sonra, kızının ve kızının arkadaşının, "Gel, gel", "Kız gelsene buraya" dediği duyuluyor.

Arkadan ara ara gelen müzik ve elle tutulan ritm sesi de görüntüye yansıyor. Saat 01.25'te başlayan 1 dakikalık üçüncü görüntüde, Güllü'nün sesi duyulmuyor.

01.26'da başlayan dördüncü görüntüde ise Güllü'nün kızının ve arkadaşının gülme sesleri duyuluyor. Görüntünün devamında duyulan bir çığlık ve düşme sesinin ardından ise Güllü'nün kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer alıyor.

Bazı sesler ve konuşmaların anlaşılmadığı kamera görüntüleri, 'ses çözümlemesi' için Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi.

DAHA ÖNCE DE DÜŞMÜŞ

Evdeki parkelerin 'Arap sabunu' ile silindiği için kaygan olduğu ve bu nedenle ayağının kayarak pencereden düşmüş olabileceği ihtimali de değerlendirilen şarkıcı Güllü'nün, daha önce de evinde düştükten sonra kontrol amacıyla gittiği hastanede, polise evin zemininin kaygan olmasından dolayı düştüğüne yönelik ifade verdiği belirlendi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ İLE İLGİLİ BULGU YA DA DELİL YOK

Olay günü evde üçüncü kişinin varlığı yönündeki iddiaları da araştıran polis, soruşturma kapsamında bu iddiayı destekleyecek herhangi bir bulgu veya delile ulaşamazken, olay gününe dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

'ANNE, ANNE' DİYEREK ÇIĞLIK ATTI

Güllü, düştükten hemen sonra çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; iki bina arasındaki yerde hareketsiz halde yatan şarkıcının cansız bedeninin tabuta konulduğu görüldü.

Bir diğer görüntüde ise Tuyan Ülkem'in, 'Anne, anne' diyerek çığlık atıp, sinir krizi geçirdiği duyuldu. Caddede bekleyen cenaze nakil aracı ile kalabalık da görüntülere yansıdı.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.

