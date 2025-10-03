Güllü'nün serveti gündem oldu

Güllü'nün ölümü herkesi yasa boğdu.

Evinin terasındaki pencereden düşen ve ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü Güllü'nün arkasından patronu Ferdi A., konuştu.

PATRONU SERVETİNİ AÇIKLADI

Güllü'nün ölümüne dair konuşan ve "şaibeli" olduğuna dair açıklamalar yapan Ferdi A., bu kez geride bıraktığı serveti hakkında konuştu.

200 MİLYON TL

Güllü'nün patronu Ferdi A. tarafından yapılan açıklamalara göre, sanatçının 30 yıl süren kariyerinin sonunda serveti 200 milyon TL'ye kadar ulaşıyor.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.

DARP VE CEBİR İZİ YOK

