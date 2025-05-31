Gümüşhane'de idare mahkemesi kurulmasına karar verildi

AA & Ensonhaber

Adalet Bakanlığı'nın İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar'ı Resmi Gazete'de yer aldı.

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak Gümüşhane'de idare mahkemesinin kurulmasına karar verildi.

GÜMÜŞHANE VE BAYBURT'U KAPSAYACAK

Karara göre Gümüşhane İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsayacak.