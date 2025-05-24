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İHA

Gümüşhane’de kentin merkezinde gündüz saatlerinde bir ayının evlerin yakınına inmesi, mahallede büyük tedirginlik oluşturdu.

Vatandaşlar, ayının evlerine çok yakın dolaştığını, yavrularıyla birlikte mahallede de göründüğünü aktardı.

MAHALLELİ AYIYI KAYDA ALDI

Cep telefonuyla kaydedilen ayı görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Mahallenin Muhtarı Musa Gündüz, ayı sayısında bu yıl ciddi bir artış olduğunu belirterek, “Ayı evimin yanına kadar geldi. Vatandaşlar gündüz bile dışarı çıkarken endişe duyuyor” dedi.

AYI ORMANA GERİ KAÇTI

Mahalle sakinlerinin bağırması üzerine ayı, yavrularıyla birlikte ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.