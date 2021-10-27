Güncel altın fiyatları 27 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, haftanın ilk gününde son dakika altın fiyatlarını araştırıyor. 27 Ekim Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte son rakamlar...

Altın fiyatlarındaki anlık iniş ve çıkışlar haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor.

Güncel piyasalarda iniş ve çıkışını sürdüren gram altının fiyatı 545 lira sınırından, çeyrek altın ise 896 liradan işlem görüyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

27 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

SPOT ALTIN

ALIŞ: 548,85

SATIŞ: 548,96

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.788,07

SATIŞ: 1.788,33

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.512,65

SATIŞ: 3.579,21

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.750,83

SATIŞ: 1.795,09

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.590,60

SATIŞ: 3.680,87

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 493,36

SATIŞ: 512,44