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Günün ilk yarısının en sıcak kenti 46,9 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesi oldu

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken günün en yüksek sıcaklığı Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,9 derece olarak kayıtlara geçti.

AA AA
30.07.2025 14:49
Günün ilk yarısının en sıcak kenti 46,9 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesi oldu

Türkiye yüksek sıcaklıklar nedeniyle adeta kavruluyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, öğleye kadar 19 ilde 40 derecenin üzeri görüldü.

19 İLDE 40 DERECEYİ GEÇİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 19 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

EN YÜKSEK SICAKLIK SİİRT'TE ÖLÇÜLDÜ

Günün ilk yarısında en yüksek sıcaklık, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,9 derece olarak kayıtlara geçti.

Bunu 46 dereceyle Mardin'in Nusaybin ilçesi ve 45,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi izledi.

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