Günün ilk yarısının en sıcak kenti 46,9 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesi oldu Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken günün en yüksek sıcaklığı Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,9 derece olarak kayıtlara geçti.