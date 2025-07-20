Gurbetçilerin gelişleri sürüyor: Bize laf ediyorlar ama vatanımız için geliyoruz

Hasret bitti...

Gurbetçiler tatil için yurda dönüyor.

SINIR KAPILARINDA HAREKETLİLİK

Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin Türkiye’ye gelişleri yoğun şekilde devam ediyor.

Anavatana kara yoluyla ulaşmayı tercih eden vatandaşlar, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapıyor.

MEMLEKETLERİNE YOLCULUKLARI SÜRÜYOR

Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından Edirne'de kısa süreli dinlenen gurbetçiler, ardından memleketlerine doğru yolculuklarını sürdürüyor.

PERSONEL GÖREV BAŞINDA

Kapıkule'de 12 peronda görevli polis ve gümrük personeli, 24 saat esasına göre hizmet vererek geçişlerin hızlı şekilde tamamlanmasını sağlıyor.

Hollanda’dan gelen Mehmet Ertuğrul yaptığı açıklamada, memleketi Elazığ’a gitmek üzere yola çıktığını söyledi.

"GURBET ZOR, YAŞAYAN BİLİR"

"Sınır kapısına geldiğimizde içimize bir heyecan doluyor. Gurbet zor, ancak yaşayan bilir." diyen Ertuğrul, Türk bayrağını görünce gurur duyduğunu ve memleket hasretinin her geçen gün arttığını dile getirdi.

"VATANIMIZ İÇİN GELİYORUZ"

Hollanda'dan gelen Şenol İnci ise uzun yolculuğun yorgunluğunu Türkiye’ye adım atar atmaz unuttuğunu belirterek, "Türkiye’ye gelmeyi bir çocuğun annesine kavuşmasına benzetiyorum. Çok seviyoruz vatanımızı, sevmesek gelir miyiz. Bazıları gurbetçilere laf ediyor ama biz vatanımız için geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU"

Almanya’dan gelen Ali Osman Şahin de Türkiye’ye ulaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Yolculuk yorucu geçti ama Türk bayrağını görünce her şey unutuluyor. Tarif edilemez bir duygu." dedi.