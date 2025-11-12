Gürcistan'da arama kurtarma çalışmaları Gürcistan makamları ile koordineli şekilde sürüyor

- Azerbaycan'ın Gence şehrinden kalkan C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.
- Milli Savunma Bakanlığı, uçakta bulunan 20 personelin şehit olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
- Gürcistan makamları ile koordineli yürütülen çalışmalarda, düşen uçağın enkazında incelemeler sürüyor.
11 Kasım günü Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı, kalkıştan bir süre sonra Gürcistan sınırları içerisinde düştü.
Milli Savunma Bakanlığı, düşen uçakta uçuş ekibi ile 20 personelin bulunduğunu, enkazda arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.
GÜRCİSTAN MAKAMLARI İLE KOORDİNELİ ÇALIŞMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ve kaza kırım ekiplerinin enkazda incelemelerini sürdürdüğünü açıkladı. MSB’nin resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Gürcistan’da düşen C-130 tipi askerî kargo uçağımız için bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibimiz, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli şekilde devam ediyor.
Kaza ile ilgili teknik inceleme ve değerlendirme süreci devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, şehit askerlerin kimlik bilgileri şu şekilde:
Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın