Gürcistan'da arama kurtarma çalışmaları Gürcistan makamları ile koordineli şekilde sürüyor

11 Kasım günü Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı, kalkıştan bir süre sonra Gürcistan sınırları içerisinde düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, düşen uçakta uçuş ekibi ile 20 personelin bulunduğunu, enkazda arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.

GÜRCİSTAN MAKAMLARI İLE KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ve kaza kırım ekiplerinin enkazda incelemelerini sürdürdüğünü açıkladı. MSB’nin resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Gürcistan’da düşen C-130 tipi askerî kargo uçağımız için bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibimiz, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli şekilde devam ediyor.



Kaza ile ilgili teknik inceleme ve değerlendirme süreci devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, şehit askerlerin kimlik bilgileri şu şekilde: