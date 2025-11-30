Abone ol: Google News

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Astsubay Emre Altok'un kızı dünyaya geldi

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Astsubay Emre Altok'un kızı doğdu. Bebeğe, babası Altıok'un göreve gitmeden önce verilmesini istediği Gökçe ismi verildi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 14:20
Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Astsubay Emre Altok'un kızı dünyaya geldi
  • Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Astsubay Emre Altok'un kızı dünyaya geldi.
  • Bebeğe, babasının göreve gitmeden önce istediği Gökçe ismi verildi.
  • Şehidin babası, torunlarını devlete hayırlı bireyler olarak yetiştireceklerini söyledi.

11 Kasım'da Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.

Kazada, uçuş ekibiyle birlikte 20 askerimiz şehit oldu. 

ASTSUBAY ALTIOK'UN KIZ DOĞDU 

Kazada şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un eşi Seda Altıok, bir kız bebek dünyaya getirdi.

Bebeğe, babası Emre Altıok’un şehit olduğu göreve gitmeden önce verilmesini istediği ‘Gökçe’ adı konuldu.

BABASINDAN ‘EMANETİN EMANETİMDİR’ PAYLAŞIMI

Şehidin babası İsa Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban” ifadelerini kullandı. 

Gündem Haberleri