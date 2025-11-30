Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Astsubay Emre Altok'un kızı dünyaya geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

11 Kasım'da Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.

Kazada, uçuş ekibiyle birlikte 20 askerimiz şehit oldu.

ASTSUBAY ALTIOK'UN KIZ DOĞDU

Kazada şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un eşi Seda Altıok, bir kız bebek dünyaya getirdi.

Bebeğe, babası Emre Altıok’un şehit olduğu göreve gitmeden önce verilmesini istediği ‘Gökçe’ adı konuldu.

BABASINDAN ‘EMANETİN EMANETİMDİR’ PAYLAŞIMI

Şehidin babası İsa Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban” ifadelerini kullandı.