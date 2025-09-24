Gürsel Tekin: Görevimiz yargı kararıyla sonlanır

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde mahkemenin "şaibe" iddialarını onaylaması üzerine kayyum olarak atandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP'nin Sarıyer'de bulunan binasına geldi.

"BİZ MEDYANIN ÖNÜNE ÇOK GEÇMEK İSTEMİYORUZ"

Burada basın mensuplarına konuşan Tekin, "Biz aslında çok medyanın önüne geçmek istemiyoruz, çok zorunda olmadığımız sürece basın toplantısı da yapmıyoruz.

Geçen hafta ‘41 çalışanımızın, emekçimizin işine son vermişiz' haberinden dolayı sadece burada olan arkadaşlarımıza çağrıda bulunduk ve meramımızı anlattık. O gün çok az sayıda kamera olduğundan dolayı ilginizin azaldığıyla ilgili medyada gün boyu haber oldu.

Görüyorum ki maşallahınız var, bugün olağanüstü bir ilgi içindesiniz. Şunu da söylüyorum; özellikle o haberi yapan sözde gazeteciler, sözde sosyal medyacılar inşallah görevimiz bittiği zaman sadece ulusal değil, uluslararası medyanın da ilgi göstereceği basın toplantılarımız elbette olacaktır. Gerçekten ben çok merak ediyorum.

"HUKUKSUZLUKLARI KABUL ETMEYİZ"

Yargı, bu üç tane pırıl pırıl adamın göreviyle mi aklınıza geldi? Madem ki bu kadar kudretliydiniz, bizi infaz edebilecek kadar kudretiniz varsa cezaevinde yatan arkadaşlarımızla ilgili neden kudretinizi gösteremediniz? Ne olduysa Gürsel Tekin ve iki arkadaşı Zeki Bey ile Erkan Bey ile beraber olağanüstü yargı, özgürlük, demokrasi akıllarına geldi.

Bizim ömrümüz demokrasi mücadelesiyle geçti. Hiç kimse merak etmesin asla demokrasiden sapmayız, asla hukuksuzluğu kabul etmeyiz. Ama ortada bir sorun var. Bütün hukuksuzlukları bile hukukla çözmek gibi bir sorunumuzun olduğunu da unutmayalım.

"ARKADAŞLARIMIZI ÇİÇEKLERLE KARŞILAYACAK DURUMDAYIZ"

Yakın 50 yıllık tarihimize bakın buna darbe dönemi dahildir, bir hukuksuzluk varsa o hukuksuzluğu da hukukla çözmüşüzdür. Biz olabildiğince başından itibaren sorun oluşturan değil, sorunu çözme konusunda çok önemli gayretler sarf ettik. Hala o gayret içindeyiz. Arkadaşlarımızın bir kısmı merak etmişler.

Hiç merak etmeyin. Şuna emin olun; herkesten daha fazla istiyoruz ki bir an önce görevimiz bitsin. Ayın 26'sında tedbirin kaldırılması ile ilgili itiraz edilmiş, tedbirimiz kalktığı zaman şuna emin olun arkadaşlarımızı çiçeklerle, güllerle karşılayacak durumdayız. Yakınlarımıza, çevremize sizin her ne kadar kötülükleriniz olsa da." diye konuştu.

"GÖREVİMİZ YARGI TARAFINDAN VERİLDİ"

Yakın çevrelerinin araştırıldığını iddia eden Tekin, "Ne buldunuz; tertemiz bir sayfa bulundunuz. Bizim görevimiz yargı tarafından verilmiştir. Cuma günü itiraz var. Cuma böyle bir karar olursa hepimizden daha çok seviniriz.

Çünkü bir an önce bu meselenin çözümü konusunda hepimizin bir gayreti var. Özellikle bize saldıranları çok iyi anlıyorum. Asla unutmayacağım. Hayatımda hiç kimseye hakaret etmedim." diye konuştu.

"BEN KONGRE TARTIŞMASI İÇİNE GİRMİYORUM"

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nden çıkacak sonuca ilişkin bir soru üzerine Tekin, "Ben kongre tartışması içine girmiyorum, hiç de girmedim. Bizim yapmamız gereken çok işimiz var. Hala kasayı alamadık. Bütün arkadaşlarımızın kötülüklerine rağmen asla yargıya başvurmadık.

Yargının kararı bizi bağlar. Hiç tartışmasız bizi bağlar. Kongre ile ilgili yorum yapmıyorum. Hayırlı olsun. Bizim burada olma sebebimiz ortada; bir sıkıntı var, onu çözmek. Bu sorunu çözmek konusunda çok gayret sarf ediyoruz. Yargı kararıyla görevimiz sonlanır.

Görevimiz sonladıktan sonra farklı adımlarımız olmayacak. Ama farklı söylemlerim olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mazisine ve tarihe uygun, fabrika ayarlarına dönmesi konusunda çaba sarf edeceğiz.

Sayın genel başkanın laflarına bir cevap vermedik. Çünkü bir şeyin farkındayız, sayın genel başkanın oturduğu koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Oradan kalkmadığı sürece cevap vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.