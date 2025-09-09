Gürsel Tekin: CHP'nin kuruluş yıl dönümündeki programa katılacağım

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, çalışmalarına başladı.

Bu sabah saatlerinde CHP İl Başkanı olarak Taksim'e gelen ve çelenk bırakan Tekin, akabinde de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Özgür Özel'in programı nedir bilmiyorum. Genel Başkanımızın o programına dahil olacağız." diyen Tekin, "Bugün partimizin kuruluş yıl dönümü. Başta Atatürk ve silah arkadaşları, aynı zamanda 403 tane siyasal mücadelede hayatını kaybetmiş CHP'li yoldaşlarımı, ağabeylerimi rahmetle anıyorum.

CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. Bugün partimizin kuruluş felsefesine uygun şekilde el ele kol kola vereceğiz." dedi ve akabinde şöyle devam etti:

"TARTIŞMALARIN PARÇASI OLMAYACAĞIZ"

Bugün tartışmaların parçası olmayacağız. Ben ve arkadaşlarım kısa süre içerisinde yapılması gereken ne varda onları yapıp, kamuoyuna çıkıp görevimizi yerine getirdik deyip, teşekkür edip görevimize son vereceğiz.



Özel partimin genel başkanıdır. Arkadaşlarımız bize kızgın olsalar da biz öfkemizi içimize gömdük. Türkiye'nin dirliğini sağlayacak önemli çalışmalar bizi bekliyor. 15 dakikadır yollarda yürüyoruz. Vatandaşların tepkisini ölçmek istedik. Gelen sarılıyor, giden sarılıyor. Teşekkür ediyoruz.

"SEÇMENLERİMİZİN KAFASI BULANMIŞ"

Seçmenlerimizin kafası bulanmış olsa da biz teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar yaşanan sorunlar keşke olmasaydı. Ben ve heyetteki arkadaşlarım çok büyük çaba sarf ettik o manzaraların yaşanmaması için. Ne yazık ki bizim inisiyatifimiz dışında yaşanan manzara en çok bizi üzdü.

"PARTİDEKİLERLE KUCAKLAŞACAĞIZ, HERKESİ ÇATLATACAĞIZ"