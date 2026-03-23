Gürsel Tekin'den "baklava kutusu" yorumu: Milletin önünde aç

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.

Geçtiğimiz aylarda Manavgat Belediyesi'ne yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda, baklava kutularından paralar çıkmıştı.

GÜRSEL TEKİN'DEN "BAKLAVA KUTUSU" YORUMU

Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında ofisine baskın düzenlenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, baklava kutusu içerisinde rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Kutudan 110 bin euro çıktı.

Bu olayın yankıları sürerken mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, bayramlaşma töreninde "baklava kutularına" gönderme yaptı.

TEKİN'DEN GÖNDERMELİ ESPRİ

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bayramlaşma töreninde gelen baklava kutusunu görünce espriyi patlattı ve şöyle dedi;

"BU KUTULAR ÇOK TEHLİKELİ"

"Bu baklava kutuları çok tehlikelidir, onun için milletin önünde aç. Ahali gördü; para yokmuş…"

BAKLAVA KUTUSUNDA RÜŞVET

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in ofisine, polis ekipleri tarafından baskın düzenlenmişti.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde; Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşveti C.C. isimli şahıstan alırken suçüstü yakalandığı görülmüştü.

Tüter'in belediyedeki makam odasına giren polis, gözaltı işlemi uyguladığını belirterek, masanın yanındaki çantanın açılmasını istemişti.

Çantasını açmamak için bahane bulmaya çalışan Tüter, "Arkadaş yurt dışından gelmiş, viski ve çikolata getirmiş." sözleri ile çantanın içindekilerin önemsiz olduğuna dikkat çekip, polisin ilgisini dağıtmaya çalışmıştı.

Çantanın açılmasına yönelik ısrarını yenilen polis karşısında Tüter, çantayı açtı.

110 BİN EUROLUK RÜŞVET AÇIĞA ÇIKTI

Tüter'in açtığı baklava kutusunda 110 bin euro olduğu görülmüştü.

Şüphelinin, rüşvet parasıyla dolu baklava kutusunu görünce şaşırmış numarası yaptığı anlar da dikkatlerden kaçmadı.