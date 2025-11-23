Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Biz hiçbir yolsuzu savunmadık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yolsuzluk ile gündemdeki yerini koruyan CHP'nin iç karışıklığı da medyada sıkça kendinden bahsettiriyor.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"CHP, RÜŞVETLERLE ANILAMAZ"

Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyım olarak atanan ve partiden ihraç edilen Gürsel Tekin ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını destekledi.

"BİZ HİÇBİR ARSIZI, YOLSUZU SAVUNMADIK"

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu hakkında 'ihraç' gibi ifadelerin kullanılamayacağını söyleyen Tekin, "Kendimize yapıldığında sustuk belki, ama Kemal Bey'e karşı aynı cüreti asla gösteremezsiniz" dedi.

"Biz hiçbir arsızı, hiçbir yolsuzu savunmadık" ifadelerini kullanan Tekin, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı üzerinden 'ihraç' gibi sevimsiz ve yakışıksız bir ifadeyi dillendiren troll çeteleri şunu çok iyi bilsin: Kendimize yapıldığında sustuk belki, ama Kemal Bey’e karşı aynı cüreti asla gösteremezsiniz. Bu partinin genel başkanları dahil bütün kadroları tarih boyunca hep hesap sormuştur; hiçbir zaman hesap vermekten kaçmamıştır. Biz hiçbir arsızı, hiçbir yolsuzu savunmadık.

"BU PARTİ ARINACAK VE YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

Kılıçdaroğlu'nun görüşlerine katıldığını aktaran Tekin, "CHP, her türlü kirli yapılanmanın dışında tutulmalıdır" sözlerini kullanarak şunları söyledi:

Kirli düzene, rüşvete, çıkar ilişkilerine omuz verenlerin yanında durmadık. CHP’nin geleneği temizdir, vicdanı temizdir, mücadelesi temizdir. Sayın Genel Başkanımın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşlerine katılıyorum: Cumhuriyet Halk Partisi; iftiraların, kumpasların ve yolsuzlukla anılan her türlü kirli yapılanmanın dışında tutulmalıdır. Bu tablo artık sürdürülebilir değildir. Bu parti arınacak, güçlenecek ve yoluna devam edecektir.

"ÇOBAN ATEŞİ ÇOKTAN YAKILDI"