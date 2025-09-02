Gürsel Tekin'in Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel hakkındaki sözleri yeniden gündemde

Yolsuzluk operasyonları sürerken hem CHP İstanbul İl Kongresi seçimi hem de 38.Olağan Kurultayı için açılan soruşturmalar devam ederken, bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı..

Mahkeme, 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul kongresine dair davada, Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı; 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurdu.

KAYYUM OLARAK GÜRSEL TEKİN ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasının ardından Gürsel Tekin'in partideki kurultay döneminde yeni yönetim hakkında yaptığı sert sözler yeniden gündeme geldi.

Tekin, "Değişimciler" olarak adlandırılan yeni CHP yönetimi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hakkında canlı yayında zehir zemberek ifadeler kullanmıştı.

"BUNLAR DEĞİŞİMCİ DEĞİL, ÇÜRÜMÜŞ ADAMLAR"

Habertürk'te katıldığı programda sunucu Fevzi Çakır'ın "Yerel seçimde tavrınız ne olacak? Sayın Ekrem İmamoğlu için destek talep edecek misiniz, çalışacak mısınız?" sorusuna Tekin şu yanıtı vermişti: