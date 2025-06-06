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İHA

İslam alemi bu yıl da Kurban Bayramı ile kucaklaştı.

Doğudan batıya dünyanın hemen hemen bütün şehirlerinde Müslümanlar, bayramlarına kurban kesimiyle başladı.

Kutsal topraklarda bulunanların ise daha farklı bir heyecanı vardı.

2,5 MİLYON MÜSLÜMAN HACI OLDU

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2,5 milyon Müslüman, hacı oldu.

Arafat'ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, vakfe duasını yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.

BÜYÜK ŞEYTANA 7 TAŞ

Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı.

Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. Hacıların bir kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.

ŞEYTAN TAŞLAMA NEDİR?

Hac ibadetinin zorunluluklarından biri olan “Şeytan Taşlama”, Hz. İbrahim'in şeytanı kovmak amacıyla ona taş fırlatmasını sembolize eder.

Hac mevsiminde Mina'da Kurban Bayramı’nın birinci, ikinci ve üçüncü günleri Akabe Cemresi, Küçük Cemre ve Orta Cemre olmak üzere üç şekilde şeytan taşlanır.

Üç günün sonunda hac görevi sona ermiş olur.