Hacı adaylarına kritik duyuru: Ek kayıt süreci başladı

- 2026'da kutsal topraklara gidecek hacı adayları için ek kayıtlar 27 Kasım-5 Aralık arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.
- Kayıt yaptırmayanlar, kura sırasına göre bu ek süreçte kayıt yaptırabilecek.
- Hacı adaylarının pasaport geçerlilik süresi en az 30 Kasım 2026 olmalı ve ilk kafile 18 Nisan 2026'da yola çıkacak.
Milyonlarca hacı adayının merakla beklediği gelişme...
Milyonlarca hacı adayı için süreç devam ederken, kurada ismi çıkanlar 11-25 Kasım tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini tamamladı.
KAYDINI YAPTIRAMAYANLARA EK KAYIT ŞANSI
Bu tarihlerde kaydını yaptırmayanların yerine kura sırası dikkate alınarak ek kayıt imkanı sunulacak.
Ek kayıtlar 27 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
VİZE ALAN HACI ADAYLARINA EĞİTİM VERİLECEK
Kesin kayıtların bitmesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen süre içinde hac vizesi başvuruları tamamlanacak.
Daha sonrasında, vize alan hacı adaylarına kutsal topraklardaki ibadetlere yönelik eğitim verilecek.
PASAPORT UYARISI YAPILDI
Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adayları için pasaport uyarısı da yayınladı.
Hac vizesi alınabilmesi için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2026 tarihli olması gerekiyor.
Bu tarihten önce süresi dolacak pasaportlara vize alınamayacak.
HANGİ HACI ADAYLARININ MESCİD-İ HARAM'A GİRİŞİNE İZİN VERİLECEK
2026 yılı için ilk hac kafilesi 18 Nisan’da kutsal topraklara hareket edecek. Son kafile ise 22 Mayıs’ta kutsal topraklara gidecek.
Sadece hac vizesi ve Nusuk kartı bulunan hacı adaylarının Mescid-i Haram’a girişine izin verilecek.