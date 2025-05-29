Hakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi ile telefonda görüştü

AA

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimiyle başlayan ve küresel çapta etkiler yaratan iki ülke arasındaki savaş, tüm vahşetiyle devam ediyor.

İki ülkenin de kayıplar verdiği çatışmaların sonlandırılması için uluslararası barış çağrıları ve çabalar da hız kesmiyor.

Bu kapsamda iki ülke arasında köprü olan, barışı teşvik eden ve ateşkes müzakerelerine ev sahipliği yapan Türkiye, çabalarını sürdürüyor.

AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bu kapsamda etkin bir rol alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SAVAŞI SONA ERDİRECEK ADIMLAR ELE ALINDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında yürütülen uluslararası girişimler ve savaşın sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

RUSYA VE UKRAYNA ZİYARETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Fidan, hafta başında Rusya’da yaptığı temaslar ve Ukrayna’ya gerçekleştirmekte olduğu ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Görüşme, Türkiye'nin barış diplomasisindeki aktif pozisyonunun sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.