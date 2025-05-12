Haber Merkezi

Türkiye bugün tarihi bir güne tanıklık ediyor.

PKK, kendisini feshettiğini ve silahlarını da bıraktığını duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024 tarihinde başlattığı süreç, bugün gelen açıklama ile yeni bir boyuta ulaştı.

Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da alınan kararın tarihi olduğunun altını çizdi.

"Tarihi ve önemli bir karar. Bu kararı oldukça önemli görüyorum." diyen Bakan Fidan, şöyle devam etti:

"BU KARARIN ALINMASINDAN SONRA ATILACAK PRATİK ADIMLAR VAR"

Bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var. Onu da yakından takip edeceğiz. Türkiye'den taşıp bölgemizdeki diğer halkları olumlu şekilde etkilemesi bizim en büyük dileğimiz.

"HAYIRLI BİR KARAR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bu kararın samimi bir şekilde uygulanması halinde, herkes için hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum. Bu konuda Sayın Bahçeli'nin tarihi bir çağrısı, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir iradesi oldu, emeği geçen arkadaşlar var.

"FEVKALADE ÖNEMLİ BİR ADIM"

Kendi sorunumuzu kendi hikmetimizle kendi aklımızla, kendi irademizle çözeceğimize inanıyorum. Fevkalade önemli bir adım.



Çok fazla detaylı konu var. Bu olumlu havanın üstüne daha başka bir şey söylemek istiyorum. Bugün kabinemiz var, eminim bu konu gündeme gelecektir.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ