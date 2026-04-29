Hakan Fidan: Avrupa Birliği'nin siyasi iradesi yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yoğun temaslar...

Hakan Fidan, Viyana ziyareti kapsamında Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bir araya geldi.

Hırvatistan temaslarının ardından Avusturya’nın başkenti Viyana’ya geçen Bakan Fidan’ın, görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

İki diplomat daha sonra ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

"BİZ KOŞULLAR OLUŞMADAN ÜYELİK TALEBİNDE BULUNMADIK"

Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin soruya yanıt veren Fidan, "Her hikayenin iki tarafı var.

Şu önemli; biz hiçbir zaman için üyelik koşulları gerçekleşmeden üye olma talebinde bulunmadık." dedi.

"AB'DE SİYASİ İRADE YOK"

Bu konuda topun AB'de olduğunu ifade eden Bakan Fidan, "Avrupa Birliği'nde 'Türkiye'nin şartlar sağlandığı zaman biz üye olmasını kabul ediyoruz' diyecek bir siyasi irade yok.

Bizim değerlendirme aşamasına geçmemiz için AB'de iradenin oluşması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİLERİN HER ZAMAN İYİ OLMASI GEREKİYOR"

İlişkileri geliştirme konusunda bir şüpheleri olmadığını dile getiren Fidan, "Bizim realist olarak izlediğimiz politika şu; Türkiye ile AB ilişkilerinin her zaman iyi olması gerekiyor.

Gümrük Birliği Anlaşması konusunda AB tarafında irade koyma konusunda sıkıntılar var. Umarım var olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşırız." diye konuştu.