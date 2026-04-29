MSB'de savunma sanayii değerlendirme toplantısı

Ankara'da kritik zirve...

Türkiye, savuna sanayii alanında yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

'Yerli ve Milli' mottosunun öne çıkarıldığı çalışmalar ile olası tehdit ve acil durumlara hazırlık yapılıyor.

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in başkanlığında; Millî Savunma Bakanlığında 'Savunma Sanayii Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantıya; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kuvvet Komutanları ve Savunma Sanayisi Şirketlerinin Genel Müdürleri katıldı.

KÜRESEL ÇAPTA ÖNE ÇIKAN BİR SEKTÖR

Türk savunma sanayii, yerli tasarım ve üretim odaklı stratejisiyle yüzde 20’lerden yüzde 80’in üzerine çıkardığı yerlilik oranıyla dışa bağımlılığı azaltan, İHA/SİHA (Bayraktar TB2/Akıncı), KAAN, HÜRJET, ATAK helikopteri ve TCG Anadolu gibi platformlarla küresel çapta öne çıkan bir sektör haline geldi.

ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve MKE gibi dev firmalar, insansız sistemler, füze teknolojileri ve elektronik harp alanlarında 2025 yılında önemli ihracat başarılarına imza attı.

DÜNYA BASINI YAKIN TAKİPTE

Öte yandan Türkiye'nin bu alandaki yatırımları, tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor.

Yurt dışında birçok basın organı, bu başarıları sık sık manşetlerine taşıyor.