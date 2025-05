Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına Rusya'da devam ediyor.

Dün Rusya'ya giden Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da görüşen Bakan Fidan, akabinde de ortak basın toplantısında konuştu.

Buradaki konuşmasına, yaklaşık bir yıl aradan sonra tekrar Moskova'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Bakan Fidan, "Dün önemli görüşmelerimiz oldu. Sayın Putin tarafından kabul edildim. Kendilerine Sayın Cumhurbaşkanımızın en içten selamlarını ve değerli mesajlarını ilettim." ifadelerini kullandı.

"Bölge barışı için göreve hazırız" diyen Bakan Fidan, şöyle konuştu:

"GÖRÜŞMELERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tüm taraflara ifade ettiği üzere Türkiye bu süreçte her türlü desteği vermeye her daim hazırdır. Buradaki temaslarımda müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu da ifade ettim. Buna ilaveten Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine verdiğimiz önemin de altını bir kez daha çizdim. Bu konuda da Rus dostlarımızla temasta kalmaya devam edeceğiz.



Değerli dostum Lavrov'la uluslararası meseleleri de ele alıyoruz. Son 5 aylık dönemde Suriye'de siyasi ve ekonomik istikrar ile güvenliğin tesisi bakımından önemli gelişmeler yaşandı. Suriye yönetimi yürütülen dezenformasyon kampanyalarına rağmen halkının ve uluslararası toplumun desteğini büyük ölçüde temin etmiş durumda. Suriye yönetiminin terörle ve organize suçlarla mücadele alanlarındaki kabiliyet ve imkanlarını da her geçen gün daha da geliştirdiğini görüyoruz. Tüm askeri grupların ulusal bir ordu ve merkezi bir komuta altında bir araya getirilmesi yönündeki çabaları da destekliyoruz.



Amerika ve Avrupa Birliği'nin yaptırımların kaldırılması yönünde aldığı kararlar da son derece önemlidir. Bu yaptırımların kaldırılmasını teminen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Bu çabaların sonuç vermesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.