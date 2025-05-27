AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına Rusya'da devam ediyor.

Dün Rusya'ya giden Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da görüşen Bakan Fidan, akabinde de ortak basın toplantısında konuştu.

Buradaki konuşmasına, yaklaşık bir yıl aradan sonra tekrar Moskova'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Bakan Fidan, "Dün önemli görüşmelerimiz oldu. Sayın Putin tarafından kabul edildim. Kendilerine Sayın Cumhurbaşkanımızın en içten selamlarını ve değerli mesajlarını ilettim." ifadelerini kullandı.

"Bölge barışı için göreve hazırız" diyen Bakan Fidan, şöyle konuştu:

"GÖRÜŞMELERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tüm taraflara ifade ettiği üzere Türkiye bu süreçte her türlü desteği vermeye her daim hazırdır. Buradaki temaslarımda müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu da ifade ettim. Buna ilaveten Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine verdiğimiz önemin de altını bir kez daha çizdim. Bu konuda da Rus dostlarımızla temasta kalmaya devam edeceğiz.



Değerli dostum Lavrov'la uluslararası meseleleri de ele alıyoruz. Son 5 aylık dönemde Suriye'de siyasi ve ekonomik istikrar ile güvenliğin tesisi bakımından önemli gelişmeler yaşandı. Suriye yönetimi yürütülen dezenformasyon kampanyalarına rağmen halkının ve uluslararası toplumun desteğini büyük ölçüde temin etmiş durumda. Suriye yönetiminin terörle ve organize suçlarla mücadele alanlarındaki kabiliyet ve imkanlarını da her geçen gün daha da geliştirdiğini görüyoruz. Tüm askeri grupların ulusal bir ordu ve merkezi bir komuta altında bir araya getirilmesi yönündeki çabaları da destekliyoruz.



Amerika ve Avrupa Birliği'nin yaptırımların kaldırılması yönünde aldığı kararlar da son derece önemlidir. Bu yaptırımların kaldırılmasını teminen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Bu çabaların sonuç vermesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.

"LİDERLERİMİZ ARASINDA SAĞLAM BİR İLİŞKİ VAR"

Bakan Fidan, ayrıca İstanbul'daki görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı danışmanı Medinsky ve diğer Rus yetkililerle ve Rusya'da faaliyet gösteren bazı Türk iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Ziyaretin, Türkiye ile Rusya arasındaki çok boyutlu ilişkileri derinlemesine ele alınmasına imkan verdiğini kaydeden Fidan, bugün de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ekibiyle ikili ilişkileri ele alma imkanı bulduklarını söyledi.

Bakan Fidan, şöyle devam etti;

Coğrafyamız çok hızlı bir şekilde değişiyor. Böyle bir dönemde Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler bölgemizde istikrar ve güvenliğin sağlanmasında her zamankinden daha önemli bir rol oynamakta.



Gündemimizde yer alan tüm konuları her seviyede doğrudan ve samimiyetle ele alabiliyoruz. Liderlerimiz arasında yıllara dayanan özenle ve samimiyetle inşa edilmiş sağlam bir ilişki var.



Bu iletişim Lavrov'la yaptığımız görüşmelerde çok verimli geçti. Rusya'yla ticaret, yatırım, enerji ve turizm alanlarında son derece önemli bağlarımız bulunuyor. Buna ilişkin bir takım verileri Sayın Lavrov da kendi konuşmasında sizlerle paylaştı.

"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ DERİNLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Rusya'dan doğalgaz tedarikimizin sürdürülmesi ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin bir an önce faaliyete geçmesi için çaba sarf ediyoruz. İkili ilişkilerimizi jeopolitik sınamalardan etkilenmeyecek biçimde derinleştirmek arzusundayız. Her iki taraf da bu anlayışla devam edeceğiz.

ESİR TAKASINA DAİR

Moskova'da gerçekleştirdiğim görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı tabii ki önemli bir yer tuttu. Sayın Putin, bizzat yetkilendirdiği bir heyeti İstanbul'a göndererek müzakerelerden nispeten pozitif sonuçlar elde edilmesini mümkün kılmıştır.



Görüşmelerde mutabık kalınan takasın geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. İlerleyen süreçte müzakerelerin süratli bir şekilde ateşkese ve ardından kalıcı bir barışa evrilmesini de umut ediyoruz.

"SURİYE'NİN İSTİKRARI İÇİN ÇABA HARCAYACAĞIZ"