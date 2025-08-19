Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun mesaisi...

Geçtiğimiz dakikalarda ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Bakan Fidan, son olarak da Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla Alaska ve Vaşington’da liderler seviyesinde gerçekleştirilen toplantıları ele aldı.

MARCO RUBİO İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Alaska'da gerçekleştirdiği görüşmenin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bazı Avrupalı liderlerin de katılımıyla Washington'da yapılan toplantının sonuçları değerlendirilmişti.