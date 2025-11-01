Hakan Fidan: Gazze'deki insani katliamı bitirmemiz gerekiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da TRT World Forum kapsamında düzenlenen panele katıldı.

Panelde konuşan Bakan Fidan, önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, Gazze'de yaşanan soykırıma değinen Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaleti getirmek için harcadığı çabayı vurguladı.

Fidan, bölgedeki insani katliamın durdurulması çağrısını bir kez daha yineleyerek, "Ateşkesin kendisi tek başına çözüm değil." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SOYKIRIMI DURDURMAYA ÇALIŞTI"

Fidan, Gazze'deki duruma uluslararası farkındalık kazandırıldığını belirterek şu sözleri kullandı:

Uluslar barış ve refah için kendi sorumluluklarını bölgelerinde kabul ettikleri zaman küresel düzen de bunu takip etmek durumunda kalacaktır. Eğer bu olmazsa insanların acı çektiğini görüyoruz, Orta Doğu'da da durum bu şekilde.



Gazze'de bunun en trajik sonuçlarını gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomatik emek harcadı ve kendisi soykırımı durdurup adaleti getirmeye çalıştı. İletişim gruplarımızın katkılarıyla birlikte Gazze'deki duruma uluslararası farkındalık kazandırdık.

"YAPILAN TÜM DİYALOGLARDA KOLEKTİF BARIŞIN PEŞİNDEN KOŞUYORUZ"

Bu aynı zamanda kritik bir rol de oynadı, insanlar Filistin'in durumunu gördü. Burada küresel güçlerin nasıl çözüm üretebileceğini görüyoruz kendi bölgelerindeki krizlerde. Uluslararası sistemi nasıl aksiyona çağırabileceklerini görüyoruz. Yapılan tüm diyaloglarda kolektif barışın peşinden koşuyoruz.

"GAZZE'DEKİ İNSANİ KATLİAMI BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"

İsrail'in devam eden agresyonundan dolayı ateşkes kırılganlığını sürdürüyor. Bizim Gazze'deki insani katliamı bitirmemiz gerekiyor. Ateşkesin kendisi tek başına çözüm değil. Bölgede barış iki devletli çözümün farkına varılmasıyla olur. Bununla birlikte Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini görmeliyiz ve süreci dikkatli bir şekilde ilerletmeliyiz.

"BARIŞ İÇİN ÖN CEPHELERDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sürdürülebilirlik, uluslararası kurumlarla birlikte sağlanabilir. Türkiye'nin bölgesel ve küresel barışta bir diğer katkısı ise Rusya-Ukrayna savaşının çözümü olabilir. Yapıcı diyaloglarla birlikte Türkiye tarafları İstanbul'da masaya getirdi. Görüşmelerden sonra taraflar tarafından diyalog kuruldu.



Biz şuna inanıyoruz, diplomasi, Ukrayna'daki sorunu çözmek için kritik bir rol oynuyor. Bölgesel ve uluslararası iş birliğini daha da güçlendirmek istiyoruz, bununla ilerleyebileceğimizi biliyoruz. Türkiye diplomasi ve diyaloga açık olmaya devam edecek. Böylelikle daha dengeli ve daha temsili yüksek bir düzen kurulacak. Barış için ön cephelerde olmaya devam edeceğiz.

"ULUSLARARASI SİSTEMİ 'BELİRSİZLİK' İFADE EDİYOR"

Şu anki uluslararası sistemin tanımına bakacak olursak ve tek bir kelimeyle anlatacak olursak bu kelime kesinlikle belirsizlik olur. Halihazırda olan dengeler değişiyor ve parametreler belirsiz bir şekilde büyüyor. Küresel devletler de artık fonksiyonelliğini kaybediyor. Bölgesel stabiliteyi koruyacak olan kurumlar da bu hızla birlikte çalışamıyorlar ve kompleks krizlerle başa çıkamıyorlar.

"DİYALOGA VE ÇOK YÖNLÜLÜĞE AÇIĞIZ"

Küresel düzende uluslararası kurumlara güven sağlamamız gerekiyor. Bu da tekrardan insanları çok kutupluluğa doğru itiyor. Bizim vizyonumuz açık. Kurumlarla birlikteyiz, diyaloga açığız ve çok yönlülüğe açığız. Bu zorlu zamanlarda ortak güvenlik ve geleceğin refahı için birliği bir arada tutmak istiyoruz.

"GÜÇLÜ BİR ULUSLARARASI SİSTEME İHTİYACIMIZ VAR"

Kolektif aksiyonlarla, paylaşılan sorumluluklarla ve stratejik öngörülerle birlikte ilerleyebiliriz. İlk olarak güçlü bir uluslararası sisteme ihtiyacımız var. Bunu başarmak için de sistemi tekrardan yapılandırmalıyız. Birleşmiş Milletler'in verimliliğini artırmamız gerekiyor. Günümüzde kuralların olmamasından dolayı zorluk çekmiyoruz, uygulamaların eşit olmamasından dolayı sorun yaşıyoruz.

"TÜRKİYE DEMOKRATİK ŞEKİLDE İLERLEMEK İSTİYOR"

Türkiye daha demokratik şekilde ilerlemek istiyor ve Güvenlik Konseyi'nde de bunu gündeme getirmişti. Adaletli bir şekilde bizim temsilcilere ihtiyacımız var. Yeni etkiler ve yeni güçler artıyor. Yeni hiyerarşiler tekrardan tanımlanıyor. Burada hala uluslararası düzenin dengesini aradığını görüyoruz. Yeni yönlü iş birliklerine ve kurumlara ihtiyacımız var. Türkiye bunu daha çeşitli bir şekilde sunmak için ve küresel bir şekilde katılım sağlamak için çok çalışıyor.

"İŞ BİRLİKLERİMİZİ ARTIRIYORUZ"