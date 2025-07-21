Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Yoğun mesaisi süren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Suriye diplomasisi kapsamında birçok isim ile görüşme gerçekleştirmişti.

Bakan Fidan, son olarak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüşmüştü.

Hakan Fidan, bu kez İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile İranlı mevkidaşı Erakçi telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki insani durum ve Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra cuma günü İstanbul'da yapılacak nükleer müzakereleri ele alındı.

MARCO RUBİO İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüşmüş ve Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye'nin güneyindeki durumun ele alındığı öğrenilmişti.

Bakan Fidan, Suriye'deki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması gerektiğini kaydederek bu çerçevede taraflar arasında varılmış olan anlayışın uygulanmasının önemine dikkati çekmişti.