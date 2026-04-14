Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Savaşın başlamasından bu yana bölgede barış ve istikrar ortamının sağlanması için çalışan Fidan, ateşkes sonrası da görüşmelerine devam ediyor.

İRANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Fidan, bu kapsamda İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MÜZAKERE SÜRECİ GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, İran ve ABD heyetleri arasındaki müzakere süreciyle ilgili son durum ele alındı.

SÜREÇ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Öte yandan imzalanan anlaşmaya rağmen sürecin nasıl devam edeceği konusunda belirsizlikler yerini koruyor.

Ateşkesin imzalandığı gün İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırılar da iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ ROLÜ

Türkiye, savaşın başlamasından beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Bu kapsamda birçok temasta bulunulup taraflar arasında sükunet sağlanılması hedefleniyor.