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AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiğindeki son durağı Ukrayna oldu.

Ukrayna'da temaslarda bulunan Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan ve mevkidaşı Sybiha, görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

SYBIHA'DAN TÜRKİYE'YE KIRIM TEŞEKKÜRÜ

Barış görüşmelerini, ateşkes ve esir değişimini ele aldıklarını anlatan Sybiha, Bakan Fidan'ın henüz Moskova'dan döndüğünü hatırlatarak kendisine aktarımda bulunduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye Karadeniz'deki seyrüsefere ve Kırım'ın geri alınması konusundaki desteği dolayısıyla teşekkür etti.

FİDAN: İVMENİN SÜRMESİNİ İSTİYORUZ

Bakan Fidan da Sybiha'nın ardından yaptığı konuşmada, öncelikle Ukrayna'ya gösterdiği misafirperverlik dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Daha güzel günlerde de orada olma umuduyla Ukrayna'da olduğunu belirten Bakan Fidan, bugün öğleden sonra Ukrayna lideri Vladimir Zelensky tarafından da kabul edileceğini belirtti.

"Savaşta kritik bir yol ayrımına yaklaşıyoruz" diyen Bakan Fidan, "Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız." diye konuştu.

Fidan, İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmesine işaret ederek, "Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz." diye konuştu.

"TEK YOL KALICI BARIŞ"

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığa olan desteğin tam olduğuna vurgu yapan Fidan, "Bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz" diyerek müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya Türkiye'nin hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi.

"LİDERLER İSTANBUL'DA BULUŞABİLİR"

Dışişleri Bakanı Fidan, "Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelensky'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, konuşmasında "kalıcı barışın tek yol olduğuna" dikkat çekti.

ZELENSKY VE ŞMIHAL İLE DE GÖRÜŞECEK

Bakan Fidan’ın, ziyareti çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile görüşmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında 16 Mayıs'ta İstanbul’da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov dahil üst düzey isimlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Fidan'ın, Kırım Tatarı ve Gagauz Türk toplumlarının temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.