Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile görüştü

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir süredir Ukrayna'nın başkenti Kiev'de üst düzey temaslarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna lideri Vladimir Zelensky tarafından kabul edildi.

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Rusya'nın ardından Ukrayna'ya geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, burada yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde" liderler düzeyinde bir görüşme teklifini dile getirdi.

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Bakan Fidan, "Trump, Putin ve Zelensky'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz." dedi.