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Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber’e verdiği özel röportajda, dünya gündemini meşgul eden kritik meseleleri değerlendirdi. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan Gazze’deki insani krize, Suriye’nin yeniden inşasından uluslararası diplomasi çabalarına kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi.

"BARIŞ İÇİN MASADAYIZ, LİDERLER ZİRVESİ YOLDA OLABİLİR"

Fidan, Türkiye’nin savaşın başından bu yana barış adına yoğun diplomatik çaba yürüttüğünü vurguladı. İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerde taraflar arasında önemli ilerlemeler sağlandığını belirten Fidan, "Daha önceki turda esir takası konusunda mutabakat sağlandı ve uygulamaya geçildi. Şimdi bir liderler buluşmasının zemini hazırlanıyor. Bu yönde ön hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

Bakan Fidan, 2 Haziran'da yapılan görüşmelerde liderlerin bir araya gelmesinin değerlendirildiğini belirterek, şunları söyledi:

Putin, Zelenski ve Trump’ın aynı masaya oturması barışa dair en güçlü adım olur. Bu süreçte her üç liderin de güven duyduğu tek isim Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Bu yalnızca iki ülkenin savaşı değil, dünya barışını tehdit eden küresel bir risk. Türkiye bu bilinçle hareket ediyor.

SURİYE: "REHABİLİTASYON SÜRECİ İÇİN BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ ŞART"

Fidan, Suriye meselesine ilişkin ise sahadaki istikrarsızlığın sadece Suriye’yi değil, tüm bölgeyi tehdit ettiğine dikkat çekti:

DEAŞ ile mücadelede Türkiye, Ürdün ve Suriye’den oluşan üçlü yapı, ortak bir hücre kurarak operasyonel düzeyde iş birliği sağladı. Bu, bölgesel güvenliğe yönelik önemli ve somut bir adımdır. Ancak Suriye’nin yeniden inşası için çok daha kapsamlı ve uzun soluklu bir çaba gerekiyor.

GAZZE: "İSRAİL, KENDİ MEŞRUİYETİNİ YOK EDİYOR"

Gazze’de yaşanan insani trajediye de değinen Bakan Fidan, Türkiye’nin bu konuda uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek için gece gündüz çalıştığını söyledi:

İki milyon insanın hayatta kalma mücadelesi verdiği Gazze’ye sürekli ve kesintisiz yardım ulaştırılması gerekiyor. Kalıcı bir ateşkes şart. Netanyahu yönetimi uluslararası baskı altında kalmalı.

Haziran ayında İstanbul’da toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Gazze’nin birinci gündem maddesi olacağını belirten Fidan, şunları söyledi: