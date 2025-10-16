Hakan Fidan, Marco Rubio ile görüştü

Gazze'de gerçekleşen ateşkeste Türkiye'nin de büyük bir rolü var.

Türkiye'nin de öncülüğünde gerçekleşen ateşkes sürerken, geçtiğimiz dakikalarda yeni bir gelişme daha yaşandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İNSANİ YARDIMLAR ELE ALINDI

Görüşmede, Gazze’deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

NİYET BEYANI'NA İLİŞKİN KONULARA DA DEĞİNİLDİ

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde imzalanan Niyet Beyanı’nın uygulanmasına ilişkin konuların da değerlendirdiği bildirildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA İLİŞKİN SON GELİŞMELER

Görüşmede ayrıca, Suriye’deki gelişmeler, İran’ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.