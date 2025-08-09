Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Fidan bu kapsamda, Mısır'a geldi.

MISIR CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan'ın Mısır ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde ikili konular ve bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

GAZZE KONUŞULDU

Temaslarda iki ülkenin çok boyutlu işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların istişare edilmesi ve Hamas ile İsrail arasında, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin son durumuna dair değerlendirmeler paylaşıldı.

NEW YORK'TAKİ ULUSLARARASI KONFERANS DA GÜNDEMDE

Ayrıca, ABD'nin New York kentinde 28-30 Temmuz'da düzenlenen, Türkiye'nin de katıldığı Filistin konulu Uluslararası Konferans'ın çıktıları değerlendirldi.

Libya, Sudan ve Somali başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Afrika ile Sahel kuşağındaki sınamalar ve iki ülkenin bölgesel istikrara sunabileceği katkılar ele alındı.

BİR ÖNCEKİ ZİYARETİNİ MART'TA YAPTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere 23 Mart'ta Kahire'yi ziyaret etmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, 4 Şubat'ta Türkiye'ye ikili ziyarette bulunmuştu.