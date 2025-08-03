Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

GÜNDEMDE GAZZE VAR

Görüşmede İsrail’in neden olduğu açlığa karşı Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya yönelik çabalar ve ateşkes müzakereleri ele alındığı bildirildi.

İki taraf da bölgede ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğinde mutabık kaldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAYI DA BOŞ GEÇMEDİ

Türkiye'nin uluslararası alandaki diplomasi trafiğinin bir numaralı ismi olan Fidan, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin öncülüğünde bazı Balkan ülkelerinin katılımıyla kurulan Balkan Barış Platformu'nun İstanbul'daki ilk toplantısına katıldı.

Fidan bu kapsamda Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duriç ile bir araya geldi.