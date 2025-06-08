Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin detayları Bakanlık kaynakları duyurdu.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ ATEŞKES

Buna göre görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

NATO ZİRVESİ HAZIRLIKLARI

Ayrıca, 24-25 Haziran tarihlerinde, Hollanda’nın başkenti Lahey’de gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi’nin hazırlıkları ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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