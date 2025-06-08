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Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı ile NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldı.