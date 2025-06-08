Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.
Görüşmeye ilişkin detayları Bakanlık kaynakları duyurdu.
RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ ATEŞKES
Buna göre görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.
NATO ZİRVESİ HAZIRLIKLARI
Ayrıca, 24-25 Haziran tarihlerinde, Hollanda’nın başkenti Lahey’de gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi’nin hazırlıkları ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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